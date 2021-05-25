Москва, , 14:52 — REGNUM Абсолютный рекорд по лимитам банковских карт был достигнут в апреле 2021 года, он составил 72,9 тыс. руб. Это на 5,2% больше, чем в марте 2021 года, и на 12,3% больше, чем в апреле 2020 года, сообщила корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Юлия Макушева, комментируя известие о резком повышении лимитов по кредитным картам:

«Для банков такие кредиты являются необеспеченными, в отличие от ипотек и автокредитов. Поэтому процент ставки по ним выше, как и риск просрочки/невозврата кредита. Эксперты опасаются, что в России надувается кредитный пузырь (наподобие того, который лопнул в Америке в 2008 году).

На мой взгляд, ситуация далека от подобной развязки. В России повсеместно повышается финансовая грамотность, люди начинают вести бюджет или отслеживать свои траты в мобильном приложении банка. Часто кредитные карты держатся «на черный день». И это верная стратегия! Потому что в экстренной ситуации не придется брать первый попавшийся кредит, а просто надо будет воспользоваться заранее оформленной кредитной картой.

Плюс у карты есть льготный период, во время которого можно вернуть деньги без процентов. Совершенно нормально, когда люди используют кредитные карты для покупки активов (вещей, которые принесут доход) и ненормально, когда карты используются для покупки предметов роскоши для личного потребления.

Для меня крайне удивительно, когда кредитные деньги используются для ремонта своей квартиры, поездки на курорт, покупки тонны вещей для новорожденного или крутого телефона. Именно такие траты в итоге приводят к слишком большой долговой нагрузке, невозможности платить по обязательствам и плохой кредитной истории.

Есть ли корреляция между долей плохих кредитов и кредитным лимитом? Значит ли рекордное увеличение кредитных лимитов по картам автоматическое увеличение просрочек по ним? Пожалуй, это главный вопрос сегодняшнего дня.

Самое важное — это не количество заёмных средств, а качество заёмщиков. Риски банков увеличиваются только тогда, когда деньги начинают выдавать «всем подряд». С 1 июля ЦБ ужесточает коэффициенты рисков по необеспеченным кредитам (в том числе кредитным картам). Это значит, что опасения напрасны и пузыря не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что банки в России за апрель 2021 года резко увеличили размер лимита по новым кредитным картам — на 5,2%, до 3,6 тыс. рублей, известили в РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

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