Таллин, , 14:52 — REGNUM Бывший президент Эстонии, бывший антисоветский пропагандист и сотрудник американской радиостанции «Голос Америки» Тоомас Хендрик Ильвес обратил на себя внимание недружественным высказыванием по отношению к Белоруссии.

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Как написал известный публицист русской Эстонии, главред новостного портала таллинской мэрии stolitsa.ee Алекссандр Чаплыгин на своей странице в социальной сети Facebook, Ильвес «опять что-то негожее вякнул». Так он прокомментировал предложение Ильвеса к Международной федерации хоккея исключить сборную Белоруссии с проходящего в Латвии Чемпионата мира.

«Спорт должен оставаться вне политики, и спортсмены не могут отвечать за действия политиков. Если бы сборная Белоруссии попалась на допинге — другое дело. А то, что делает Лукашенко, здесь вообще ни при чём», — написал Чаплыгин.

В воскресенье, 23 мая, Белоруссия потребовала от следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair совершить экстренную посадку в Минске. По версии белорусской стороны, поступило сообщение о бомбе на борту.

Находившийся на этом же борту белорусский журналист и оппозиционер Роман Протасевич был задержан. После его задержания рейс был возобновлен.