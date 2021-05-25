Москва, , 14:51 — REGNUM Ремонт тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в настоящее время идёт по графику. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

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«Ремонт идёт в графике и в бюджете. Последствия пожара устранены. Контракт заканчивается в 2023 году», — уточнил он в интервью газете «Ведомости».

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Что касается заводских ходовых испытаний, то здесь есть некоторое отставание от ранее намеченных сроков, добавил Рахманов. Он пояснил, что причиной тому стали проблемы с поставкой ремонтного оборудования — паротурбинных установок производства завода «Киров-Энергомаш».

Как сообщало ИА REGNUM, единственный авианесущий крейсер российского флота «Адмирал Кузнецов», спроектированный Невским ПКБ, встал на долгосрочный капитальный ремонт в 2017 году.