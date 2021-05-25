Владимир Станулевич, 25 мая 2021, 16:37 — REGNUM Виктор Канашев, фотограф с 43-летним стажем, занимался сувенирной продукцией, туризмом. Несколько лет назад построил дом в деревне Лапоминка, в 30 километрах от Архангельска в сторону Белого моря. В доме живут дети сувенирки — глиняные моржи, деревянные зайцы и тряпичные куклы. С печальной гордостью Виктор извлекает из ящика самое ценное — изделия рук Алексея Рябова, талантливого мастера из Верхней Тоймы, к сожалению, покойного. Переплетенные телами рыбы, мужчина и женщина с подчеркнутыми признаками пола, гениальное яйцо, где скорчился зародыш птицы.

Берег у Лапоминки утыкан бревнами – столетиями его подмывает Северная Двина
Берег у Лапоминки утыкан бревнами – столетиями его подмывает Северная Двина
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Виктор Канашев – фотограф и клубниковод
Святой Николай — хранитель деревни мореходов
Виктор Канашев – фотограф и клубниковод
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Святой Николай — хранитель деревни мореходов
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Яйцо, с зародышем птицы работы Алексея Рябова
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Рыбы покойного мастера Алексея Рябова, вырезанные из кости
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Деревянные мужчина и женщина
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Деревянный заяц на печи
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Тюлени греются на полке
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Табор тряпичных кукол
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Виктор занялся садоводством — выращивает клубнику в оранжерее, продает по 500 рублей за килограмм. Дорого, но клубника не пластмассовая, как на прилавках. Говорит, дело хлопотное — то воруют насос для полива, то заливает моряна, солнечных дней мало. Не совсем понятно, почему Виктор занялся именно клубникой, ведь есть «пассивные виды дохода» — рябина, черноплодка, варенье из них полезно и оригинально по вкусу.

Клубнику Виктор продает свежей, замороженной или залитой в мед
Эксперимент по выращиванию клубники в Арктике идет с переменным успехом
Клубнику Виктор продает свежей, замороженной или залитой в мед
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Эксперимент по выращиванию клубники в Арктике идет с переменным успехом
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
В Лапоминке нет улиц, только номера домов
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Старые дома – советские бараки, в ужасном состоянии. Не верится, что в них живут
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Спилено огромное дерево
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Лапоминка — зимняя стоянка линкоров и фрегатов, построенных на Соломбальском адмиралтействе и не успевших уйти до зимних штормов на Балтику. С 1734 года, устройства Лапоминской гавани, здесь жили мастеровые проводившие килевание кораблей, с 1745 года, устройства первой батареи, прикрывавшей стоянку флота и постройки, к 1790 году двух редутов с десятками орудий — артиллерийские солдаты и офицеры. Академик П. И. Челищев, путешествовавший по Русскому Северу, в 1791 году писал о Лапоминке: «…В 1790 году сия палисадная линия укреплена рвом и земляным валом, по амбразурам поставлены корабельные большие орудия. При входе в гавань сделан изрядны редут о осьмнадцати тридцатишестифунтовых орудиях, в двух верстах от гавани; при входе в фарватер на маяке другой, не менее сего, редут… В мою во оной гавани бытность… стояло военных судов новых: кораблей — 11, фрегатов — 8, транспортных — 3. Для караулу оных… морских служителей было до двух сот человек…».

Линкор «Азов» в Наваринском сражении на картине И.Айвазовского «Морское сражение при Наварине 2 окт. 1827г.», 1846 г
Линкор «Азов» в Наваринском сражении на картине И.Айвазовского «Морское сражение при Наварине 2 окт. 1827г.», 1846 г
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
На картах Лапоминки первой половины XVIII века – план артиллерийской батареи
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Килевание корабля, макет из экспозиции Центрального морского музея
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Чертеж русского 52-пушечного корабля со спусковыми флагами из экспозиции Центрального морского музея
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
А.М.Курочкин (1770-1842) – соломбальский кораблестроитель
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Чертеж оборонительных укреплений в Лапоминке 1790 года
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Линкор соломбальской постройки «Азов» на картине В,Эккерсберга «Русский линейный корабль и фрегат на якоре на рейде Эльсинор», XIX в
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Сейчас от укреплений остались лишь оплывшие брустверы у ближайшего к морю лапоминского дома, старожилы с гордостью рассказывают знакомым о собранных крупицах информации. Но когда у их забора появляются любопытствующие — встречают холодно, могут и в полицию позвонить. Новые обитатели Лапоминки, коттеджи и сайдинговые дома которых захватили береговую линию, наверняка ничего не знают ни о флоте, ни о редутах, ни о стратегическом прошлом деревни.

Лошадь местных жителей– лодка
Лошадь местных жителей– лодка
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Современная Лапоминка – смесь деревянных развалюх, сайдинговых домов и коттеджей
Средство передвижения рыбака по ледовой, снежной и болотной целине и замена лодки – самодельный вездеход.
Современная Лапоминка – смесь деревянных развалюх, сайдинговых домов и коттеджей
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Средство передвижения рыбака по ледовой, снежной и болотной целине и замена лодки – самодельный вездеход.
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Дебаркадер «Дом охотника»
Дебаркадер «Дом охотника»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Каждый метр границы воды и суши в Лапоминке живописен
Перекресток деревянной и водной дорог
Каждый метр границы воды и суши в Лапоминке живописен
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Перекресток деревянной и водной дорог
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
На эту лапоминскую поляну в XVIII-XIX веках вытаскивали корабли для килевания
На эту лапоминскую поляну в XVIII-XIX веках вытаскивали корабли для килевания
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Из порта Экономия до Лапоминки ходит теплоход
Теплоход встречает стальной причал для пассажиров
Из порта Экономия до Лапоминки ходит теплоход
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Теплоход встречает стальной причал для пассажиров
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Как и столетия назад на берегу Лапоминки растут невысокие, но устоявшие на ветру, березки
Как и столетия назад на берегу Лапоминки растут невысокие, но устоявшие на ветру, березки
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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