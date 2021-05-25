Москва, , 14:49 — REGNUM Надо отметить, что в России рост лимитов по новым кредитным картам ускорился с конца 2020 года, когда, с одной стороны, ускорилась инфляция, а с другой — наметилась тенденция к восстановлению мировой и в том числе российской экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«То есть, наложились два фактора — рост потребительских ожиданий и простое обесценивание денег.

При этом, на фоне пандемийных рисков в 2020 году банки наоборот, занижали лимиты по новым кредитным картам.

Кредитные учреждения опасались ухудшения состояния своих портфелей в случае неплатежей и связанных с этим увеличением отчислений в резервы.

Так что, можно сказать, сейчас наблюдаем в российском банковском секторе эффект отложенного роста», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, банки в России за апрель 2021 года резко увеличили размер лимита по новым кредитным картам — на 5,2%, до 3,6 тыс. рублей, приводит данные Национальное бюро кредитных историй.

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