Москва, 25 мая 2021, 14:49 — REGNUM Надо отметить, что в России рост лимитов по новым кредитным картам ускорился с конца 2020 года, когда, с одной стороны, ускорилась инфляция, а с другой — наметилась тенденция к восстановлению мировой и в том числе российской экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.
Как сообщало ИА REGNUM, банки в России за апрель 2021 года резко увеличили размер лимита по новым кредитным картам — на 5,2%, до 3,6 тыс. рублей, приводит данные Национальное бюро кредитных историй.
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