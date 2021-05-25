Сочи, Краснодарский край, , 14:45 — REGNUM Нельзя искажать историческую правду о Второй мировой войне и принижать роль России в победе над нацизмом, заявил 25 мая глава МИД Мальты Эварист Бартоло.

«Нельзя искажать историческую правду о Второй мировой войне. Абсолютно бессмысленно и нечестно принижать важную роль, которую сыграла Россия в победе над нацизмом, который представлял угрозу для всей планеты», — сказал Бартоло по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Сочи.

Он добавил, что необходимо правильно подходить к оценке Второй мировой войны, нельзя фальсифицировать трагические уроки, которые были извлечены из войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что дата 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, которую отметят 22 июня 2021 года, не должна остаться незамеченной для России и Германии. Она необходима как психологический сигнал для отхода от конфронтационной политики.

Он напомнил, что после первого избрания Владимира Путина президентом РФ Москва и Берлин продекларировали историческое примирение российского и германского народов.

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