Минск, , 14:45 — REGNUM Департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии пригласил авиационные власти США и ЕС изучить инцидент с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, сообщили 25 мая в департаменте.

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Белорусские власти пригласили также представителей Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).

В департаменте по авиации Белоруссии также опубликовали запись переговоров диспетчера и пилота авиарейса RF4978 компании Ryanair. В ведомстве отметили, что это доказывает отсутствие давления или принуждения на членов экипажа.

Авиационные власти Белоруссии пообещали принимать все меры, чтобы обеспечить защиту гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.

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