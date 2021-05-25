Таллин, , 14:44 — REGNUM Проведение в Эстонии рекламной компании по призыву есть больше рыбной продукции вызвало много вопросов, главный из которых: зачем жителям Эстонии потреблять больше рыбы? Об этом написало местное издание Postimees в статье «Жителей Эстонии призывают есть больше рыбы: кому это выгодно и что будет с природой».

Издание отмечает, что здоровому человеку достаточно дважды в неделю есть рыбу, чтобы в организме сохранялся достаточный уровень насыщенных жирных кислот. Превышение этой нормы может быть не таким уж и полезным для здоровья, считают журналисты.

В 2020 году Центр экологических исследований Эстонии изучил содержание загрязняющих веществ диоксинов и диоксиноподобных ПХБ в рыбах Балтийского моря и составил диетические рекомендации. Так, он предложил заметно ограничить потребление натуральной кильки, салаки, судака, камбалы, натурального лосося и речной форели. То есть тех рыб, что в большинстве своем и потребляются жителями страны и региона.

Не все люди знают о таких диетических рекомендациях, а министерство при этом рекламирует, что рыбу следует употреблять больше, сетует издание.

Еще одна проблема, вытекающая из призыва больше есть рыбы, — состояние водоемов и их обитателей, если рыболовство станет заметно интенсивнее нынешнего. Экологическая обстановка в Балтийском море и так вызывает вопросы специалистов.