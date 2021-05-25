Архангельск, , 14:44 — REGNUM Доходы жителей Архангельской области в 2020 году сократились на 2,7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Архстате.

По данным статистики, среднедушевые доходы населения выросли на 2,5%, однако реальные располагаемые доходы (с учетом налогов и обязательных платежей) сократились на 2,7%.

Значительно сократились потребительские расходы — на 4%. При этом на покупку товаров и оплату услуг жители региона потратили более 383 млрд рублей, а на оплату обязательных платежей — более 74 млрд рублей, прирост сбережений составил — 38,6 млрд рублей.