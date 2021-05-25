Москва, , 14:44 — REGNUM Несомненно, предложение о продлении срока службы бытовой техники до 10 лет приведет к росту цен на бытовую технику, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«Это произойдет, поскольку подобные требования вынудят производителей вносить коррективы в те модели, которые они производят, и создавать задел запасных частей на тот срок, когда эта техника уже не будет выпускаться, но всё ещё будет находиться на обязательном обслуживании.

Рынок дешевой бытовой техники резко сократится или уйдет в серую зону. В Европе такие меры были приняты не только под давлением «зеленых», но и во многом для снижения конкуренции со стороны производителей из Юго-Восточной Азии.

При этом собственно интересы покупателей тут далеко не на самом первом месте. Многие обновляют технику чаще, чем раз в 10 лет, не из-за поломок, а потому, что на рынке появляются новые модели с другими возможностями.

Сейчас идет война форматов и стандартов, способная сделать ещё вчерашний топ вроде какого-нибудь проигрывателя блю-рей дисков никому не нужным старьем.

В то же время многие поломки не попадают под гарантию, или осуществление гарантийного ремонта оказывается настолько долгим и сложным процессом, что проще купить новую технику, чем чинить старую», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минприроды РФ Александр Козлов предлагает срок службы бытовой техники и электроники продлить до 10 лет.

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