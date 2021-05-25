Москва, , 14:42 — REGNUM Компания Google подала иск к российским властям. Она выступает против блокировки российскими властями 12 видео, призывавших к участию в несанкционированных митингах в январе 2021 года. Эти призывы были обращены, в том числе, к несовершеннолетним, то есть к детям.

Сенатор Маргарита Павлова, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности прокомментировала ситуацию на своем ТМ-канале.

Кто угодно вправе спорить с решениями государственных властей в наших судах. И суд должен рассматривать эти споры в строгом соответствии с принципами права и российским законодательством», — считает сенатор

«Но сама ситуация знаковая: во-первых, крупная американская интернет-корпорация, по сути, отстаивает право вмешиваться в российскую внутреннюю политику; во-вторых, речь идет о видео, вовлекающих несовершеннолетних в незаконную деятельность, то есть в рискованные действия», — отметила политик.

«Возникает вопрос, куда же делась забота о защите детей? Много лет американцы вкладывали немалые средства, поучая российские НКО и чиновников, как им следует защищать права ребенка. Но права детей немедленно исчезают, когда этих детей пытаются вовлечь в незаконную политическую деятельность. Кстати, полагаю, стоит проверить и предыдущие попытки «перекраивать» российскую семейную политику на деньги государств, официально считающих Россию «угрозой» для своей нацбезопасности.

Напомню, что недавно суд оштрафовал другого американского цифрового гиганта — Twitter — за отказ удалить информацию, в которой также содержались призывы к несовершеннолетним принять участие в незаконных протестных акциях. Кстати, точно так же Twitter уклонялся от удаления материалов, склоняющих детей к совершению самоубийств и использованию наркотических средств, а также детскую порнографию. Все эти факты подтверждают своевременность решения Комиссии СФ по защите суверенитета обратиться к вопросу о том, как иностранные цифровые корпорации используются для вмешательства во внутренние дела России.

В прошлом году российский народ и законодатели включили в обновленную Конституцию положения, направленные на защиту традиционных семейных ценностей, брака как союза мужчины и женщины.

Сегодня зарубежные цифровые гиганты вполне откровенно навязывают обществу деструктивные антисемейные идеи, гендерную идеологию, пропагандируют однополые «браки», аборты.

Речь идет о пропаганде, радикально противоречащей ценностям, которые в России государство призвано защищать согласно Конституции. Уверена, что этой составляющей также необходимо уделить пристальное внимание, думая об угрозах для национальной безопасности России со стороны зарубежных цифровых корпораций», — подчеркнула Маргарита Павлова.

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