Ярославль, 25 мая, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Форвард ярославского «Локомотива» Николай Коваленко стал игроком казанского «Ак Барса». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ярославского клуба.

ХК «Локомотив» Николай Коваленко

Как ранее сообщало ИА REGNUM контракт нападающего с ярославским клубом истек 30 апреля, как ограниченно свободный агент Николай Коваленко получил от «Ак Барса» предложение о двухлетнем контракте. У ярославского клуба была неделя, чтобы повторить контрактный запрос казанцев. Но в «Локомотиве» решили не держать игрока.

«ХК «Локомотив» принял решение не повторять квалификационное предложение ХК «Ак Барс» нападающему Николаю Коваленко. Сегодня 21-летний хоккеист стал игроком казанского клуба. В соответствии с регламентом КХЛ «Локомотив» получил денежную компенсацию за переход ограниченно свободного агента», — отмечается в официальном сообщении «Локомотива».

Николай Коваленко — сын олимпийского чемпиона по хоккею, депутата Государственной думы РФ от Ярославской области Андрея Коваленко. В Континентальной хоккейной лиге молодой форвард провел уже 156 матчей, но пока только за «железнодорожников».