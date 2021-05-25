Москва, , 14:40 — REGNUM Дотациями нельзя победить бедность. Если в стране становится больше денег, а производство при этом не растет пропорционально, значит, растут цены, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«Получается, что дотируя одних, делают беднее всех остальных. Да, при этом несколько снижается неравенство, и даже оживляется товарооборот, но кардинально это проблемы не решает.

В целом жизнь народа лучше не становится, тем более, что дотации платятся из налогов, которые платят работающие.

Более того, долгосрочно такая политика несет значительные риски, которые уже сполна прочувствовали на себе страны Европы. Цена рабочей силы растет, всё больше позиций приходится замещать мигрантами.

К тому же, рост гарантированного минимума социальных выплат привлекает в страну мечтающих натурализоваться переселенцев из бедных стран.

Да, мы, конечно, по уровню таких выплат Европе не конкуренты, но и осесть здесь для многих граждан бывших советских республик куда проще, чем, например, в Германии.

Мало того, поддержка рождаемости и семей с детьми приводит к тому, что самая бедная часть населения активно размножается, но дать своим детям качественное образование всё равно не может, да и рынок не может вместить эту рабочую силу.

В результате через пару десятков лет образуется, как в Европе, массовая безработица среди молодежи, растет социальное напряжение и преступность.

А на более поздних стадиях такой подход приводит к формированию класса потомственных безработных, которые предпочитают сидеть на пособиях, поскольку это гораздо проще, чем найти работу и достичь на ней каких-то успехов, а уровень жизни при этом отличается у работающих и сидящих на пособии не столь кардинально.

К тому же Россия, не будучи эмитентом одной из мировых валют или законодателем стандартов в области технических новинок просто не может позволить себе печатать деньги до бесконечности и набирать долги ради высокого уровня социальных гарантий, как это делают страны большой семерки.

Гораздо важнее сосредоточиться на восстановлении и улучшении того социального пакета, который в России ещё хотя бы частично сохранился — доступности медицины и образования.

Уровень жизни же поднимать развитием экономики. Здоровые и профессионально-подготовленные граждане для этого куда более полезны, чем люди, привыкшие жить на пособия», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что правительство России сможет быстрее добиться снижения уровня бедности, если пойдёт по пути увеличения «адресности» соцподдержки.

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