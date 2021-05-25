Киев, , 14:40 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило досудебное расследование и направило в суд дело о неперсональном голосовании народного депутата Верховной рады нынешнего созыва.

Об этом 25 мая сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ГБР отмечают, что это первый в истории Украины случай привлечения к ответственности депутата по соответствующей статье уголовного кодекса.

Следователи установили, что парламентарий в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту о продаже земель сельскохозяйственного назначения неоднократноголосовал вместо коллеги.

Ведомство не называет фамилии депутата, но по данным украинских СМИ, речь идет о представителе группы «Доверие» Владиславе Поляке. Также СМИ отмечает, что депутату в случае подтверждения его вины грозит штраф в размере 51−85 тыс. гривен ($1,8 — $3 тыс.).

ИА REGNUM напоминает, что президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы для народных депутатов за неперсональное голосование в Верховной раде, в январе нынешнего года. Стоит отметить, что до этого он обещал, что за «кнопкодавство» в Раде будут лишать мандатов.