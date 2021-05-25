Вашингтон, 25 мая, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Глава социальной сети Instagram Адам Моссери рассказал о возможном запуске подписок в сервисе. Об этом он сообщил в интервью изданию The Information.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Instagram

По словам Моссери, подписки позволят блогерам продавать доступ к эксклюзивному контенту. Это упростит денежные отношения между ними и аудиторией. «Возможность подписаться на какой-то эксклюзивный контент на самом деле кажется более приятной для пользователя, чем просмотр рекламы», — объяснил глава Instagram.

В феврале 2021 года Twitter анонсировал платную функцию подписок за дополнительный контент. Она получила название Super Follows («Суперподписки»).