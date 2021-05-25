Рига, , 14:39 — REGNUM Общественность Латвии возмущена фактом присутствия на матч национальной сборной по хоккею избранных членов правительства, несмотря на то, что сам кабинет министров отказался рассматривать вопрос допуска болельщиков на арены домашнего Чемпионат мира.

Как пишет Latvijas avize, в социальных сетях получили широкое распространение снимки с поединка Латвия — Белоруссия, на котором, вопреки запрету на присутствие зрителей, находился, в том числе министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Министр объяснил свое присутствие «протокольными мероприятиями». Однако местные пользователи соцсетей такими объяснениями остались недовольны.

Ранее сообщалось, что внеочередное заседание правительства по вопросу допуска зрителей на матчи не планируется, а это значит, что ближайшее заседание кабмина пройдет только 27 мая. Таким образом, решение национального парламента о необходимости такого допуска не будет рассмотрено правительством до третьего и четвёртого матчей национальной команды.