Москва, , 14:38 — REGNUM Адресная поддержка малообеспеченных и нуждающихся граждан РФ — это очень правильная идея. Уверен, что профильные органы власти на федеральном и региональном уровнях обязательно прислушаются к этой рекомендации Алексей Кудрина, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода

«В моменте, по оценкам СМИ и экспертов, в России сегодня около трех миллионов российских семей испытывают по разным объективным причинам значительные финансовые трудности, которые напрямую влияют на качество жизни почти 10 млн российских граждан.

Конечно, большинство населения страны не совсем уж и плохо себя чувствует по сравнению с данными Росстата. Дело в том, что статистика учитывает только официальные зарплаты граждан. А тот же Всемирный банк оценивает объемы «серых» зарплат в стране в размере 13 трлн рублей, это колоссальная сумма.

С 2020 года на фоне усиления социального вектора развития государства поддержка семей стала заметнее и ощутимее. Однако не все может и должно измеряться деньгами.

Любая финансовая помощь в размере и 5 тысяч и 100 тысяч рублей рано или поздно попросту будет уходить у граждан на насущные нужды.

Важно стимулировать развитие и рост человеческого капитала, оказывать поддержку в доступе к бесплатному качественному обучению, повышать интерес к предпринимательству. «Вертолетные» деньги всегда важны в критический момент для человека.

Вот почему пора активнее переходить от благотворительных подачек нуждающимся к масштабным и продуманным социальным инвестициям с возможностью трансформировать их из одного формата в другой для каждого региона нашей необъятной страны.

В результате уровень и качество жизни всех граждан пойдет в рост. Очень хорошие примеры в этом направлении показала благотворительная практика крупного российского частного бизнеса», — высказал своё мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, адресность социальной поддержки малообеспеченным гражданам может стать инструментом, который позволит добиться снижения уровня бедности вдвое в течение трех-четырех лет, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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