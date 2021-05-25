Ханты-Мансийск, , 14:38 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова предложила коллегам рассмотреть якутскую практику наказания работодателей, не обеспечивших обязательную вакцинацию от коронавируса. С инициативой глава региона выступила на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции 25 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

«Обратите внимание на этот опыт, своевременно ознакомьтесь и при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», — дала поручение глава ХМАО.

Напомним, 25 мая глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба заявил об обязательном обеспечении массовой вакцинации от коронавируса местных жителей. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Якутии. Работодателей, не организовавшим обязательную вакцинацию от коронавируса, обещают штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей.