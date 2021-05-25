Сеул, , 14:41 — REGNUM В первом квартале 2021 года остаток непогашенных кредитов жителей Южной Кореи составил 1,76 квдрлн вон (~$1,5 трлн), что на 37,6 трлн вон (~$33,5 млрд) или 2,2% больше по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 153,6 трлн вон (~$136,8 млрд).

В конце марта остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 20 трлн вон (~$17,8 млрд), до 931 трлн вон (~$829 млрд), а остаток по прочим кредитам — на 14 трлн вон (~$12,4 млрд), до 735 трлн вон (~$655 млрд).

Специалисты ЦБ отмечают, что на увеличение объёмов кредитования повлиял высокий спрос на жильё.