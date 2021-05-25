Варшава, , 14:39 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агатой Корнхаузер-Дуда посетят Грузию с двухдневным официальным визитом. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба польского президента.

Сообщается, что визит начнется 26 мая. Польский президент планирует принять участие в торжествах, посвященных Дню независимости Грузии, и выступить там с речью. В пресс-службе подчеркнули, что он будет единственным иностранным президентом на празднике в Тбилиси.

Кроме того, в ходе визита Дуды запланирован ряд встреч с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и другими официальными лицами. Также польский лидер встретится с польской археологической миссией в Грузии.

Напомним, глава МИД Грузии Давид Залкалиани встречался с коллегой из Польши Збигневом Рау в апреле текущего года в ходе визита в Будапешт.