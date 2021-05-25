Нью-Дели, , 14:38 — REGNUM Компактный автомобиль Bajaj Qute, выпускающийся в Индии, не смог обогнать велосипед в драг-рейсинге на дистанции в 400 м. Видео размещено на Youtube-канале Cars.co.za.

Стоит отметить, что велосипедом управлял профессиональный велогонщик Эшли Олдфилд. Он вырвался вперед еще в начале гонки, хотя ближе к финишу микрокар почти догнал велосипедиста. В Bajaj Qute во время испытаний сидело четыре взрослых человек.

Модель Bajaj Qute четырехместная. Она относиться к классу L7e (это тяжелые квадрициклы, то есть мотоколяски), хотя оборудована всеми необходимыми для машины органами управления. Эту модель часто называют самым бюджетным автомобилем в мире.

Под капотом микроавтомобиля «трудится» бензиновый двигатель мощностью 10,8 л. с. В Индии эта модель выпускается с 2015 года. Её габариты составляют: 2752×1312×1650 мм. Максимальная скорость равна 70 км/ч.

Напомним, индийская компания Mahindra & Mahindra планирует выпустить конкурента кроссовера Hyundai Creta под названием Mahindra XUV500. Автомобиль будет построен на базе платформы от SsangYong Tivoli.

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