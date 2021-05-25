Иерусалим, , 14:34 — REGNUM На границе с сектором Газа сегодня, 25 мая, Израиль открыл грузовой контрольно-пропускной пункт «Карем-Шалом», закрытый с 10 мая после начала ракетных обстрелов израильских городов. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Уточняется, что через КПП будут доставлять в сектор Газа топлива и гуманитарную помощь. Также заработал и пограничный переход «Эрез». Он также открыт для прохода по гуманитарным соображениям и для представителей организаций, оказывающих помощь.

Кроме того, Израиль восстановил зону рыболовства у побережья анклава для палестинских моряков до шести морских миль (около 11 км).

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«Эти шаги, одобренные политическим руководством [Израиля], обусловлены сохранением стабильности и безопасности», — приводит ТАСС текст заявления управления по координации действий израильского правительства на палестинских территориях при минобороны Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая ХАМАС и Израиль регулярно продолжали обмениваться ракетными ударами. Взаимное прекращение огня между ХАМАС и Израилем начало действовать в ночь на 21 мая.