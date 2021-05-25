Москва, , 14:34 — REGNUM Требования к предприятиям в части охраны окружающей среды можно реализовать на практике. Об этом 25 мая заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в городе Череповец Вологодской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава Минприроды посетил промышленные площадки, на которых удалось повысить экологичность производства, сократив выбросы вредных отходов в окружающую среду.

«В результате сегодняшней поездки на объекты «Северстали», коллег из «Фосагро», можно увидеть, что компании находят возможности и вкладываются в науку, разрабатывают новые технологии, которые позволяют улучшить экологическую повестку. И когда приходится зачастую сталкиваться с разного рода компаниями, которые ставят в том числе вопрос о снижении требований с точки зрения экологической повестки, мы понимаем, что сегодня есть ряд технологий, при соблюдении которых можно требовать и соблюдение тех норм, которые сегодня существуют и с точки зрения выбросов в воду и выбросов в воздух. Просто нужно это делать всё», — сказал Козлов.