Владимир, , 14:33 — REGNUM Во Владимире трёх членов регионального отделения КПРФ привлекли к административной ответственности за организацию автопробега 1 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе обкома.

Владимирский обком КПРФ 1 мая планировал провести митинг, но в мэрии его не согласовали. Вместо этого коммунисты на машинах поехали возлагать цветы к памятникам у железнодорожного вокзала, на Соборной площади и площади Ленина. Из-за флагов, прикреплённых к машинам, мероприятие всё равно сочли демонстрацией.

7 мая на первого секретаря ОК КПРФ, зампредседателя областного заксобрания Антона Сидорко и секретаря ОК КПРФ по протестной деятельности, депутата Заксобрания Шамиля Хабибуллина составили протокол об административном правонарушении.

Антона Сидорко суд оштрафовал на десять тысяч рублей за организацию несанкционированного мероприятия, решение в отношении Шамиля Хабибуллина пока не вынесено. Также на десять тысяч рублей за организацию аналогичного мероприятия оштрафовали первого секретаря Александровского райкома КПРФ Сергея Соколова.

Члены партии заявили, что решение суда было необоснованным и они намерены его обжаловать.