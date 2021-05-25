Джакарта, , 14:33 — REGNUM Индонезия получила восемь миллионов доз китайской вакцины Sinovac от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

В результате количество вакцин, полученных Индонезией, достигло 83,9 млн доз.

Правительство Индонезии поддерживает достаточное количество запасов вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5060 носителей коронавируса.

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