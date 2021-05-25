Краснодар, , 14:36 — REGNUM Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провели в Женеве откровенный разговор, учитывающий разногласия Москвы и Вашингтона. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 25 мая на пресс-конференции в Сочи.

Глава российской дипломатии сравнил разговор советников со своей недавней встречей с американским госсекретарём Энтони Блинкеном в Исландии. Беседа, по его словам, так же касалась «всего спектра наших отношений».

«И в том, и в другом случае разговоры были откровенными, не затушёвывающими наши разногласия, которые серьёзные и глубокие», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в аппарате Совбеза РФ отметили, что переговоры Патрушева и Салливана 24 мая прошли в конструктивном ключе.

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