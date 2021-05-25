Берлин, , 14:30 — REGNUM Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии после чемпионата Европы по футболу — 2020. Об этом 25 мая сообщил Немецкий футбольный союз (DFB).

Отмечается, что контракт с Фликом будет рассчитан до 2024 года.

Флик сменит на посту наставника немецкой команды Йоахима Лёва, который является её главным тренером с 2006 года.

Напомним, в 2019 году Флик стал главным тренером «Баварии». Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Германии, а также победила в Кубке страны и Лиге чемпионов.

Для Лёва Евро-2020 станет последним турниром у руля сборной. Его команда сыграет на групповом этапе с Францией, Португалией и Венгрией.

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