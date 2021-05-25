Москва, , 14:30 — REGNUM Кредитование является одной из основных активных операций банков, направленных на получение прибыли, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

«Поэтому нет ничего удивительного, что банки развивают и расширяют использование различных связанных с кредитованием инструментов.

Кредитные карты являются одним из таких инструментов и активно используются банками для привлечения клиентов. Как правило, кредитные карты банки предлагают надежным и проверенным клиентам с хорошей кредитной историей.

Поэтому кредитный риск, присущий кредитованию в целом, не сильно увеличивается при более активном их применении. В связи с этим увеличение лимитов по данному кредитному инструменту в апреле выглядит вполне закономерным.

Это может быть связано как с желанием сделать данный инструмент более привлекательным для клиентов, так и с увеличением расходов владельцев таких карт, вызванным инфляцией» — пояснил свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в апреле 2021 года средний лимит по вновь выданным кредитным картам вырос на 5,2%, а по отношению к апрелю 2020 года — на 12,3%.

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