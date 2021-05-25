Киев, , 14:30 — REGNUM Государственное бюро расследований Украины и офис генерального прокурора страны направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого по делу о подкупе свидетеля.

Об этом 25 мая сообщили пресс-службы ведомств.

Обвинители отмечают, что согласно информации следствия, в октябре 2018 года в одном из кафе Киева Тупицкий, который в то время занимал должность заместителя председателя Конституционного суда Украины, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Так, свидетель должен был отказаться от показаний или дать «нужные» показания в пользу бывшего председателя высшего хозяйственного суда Украины, который в тот момент находился в статусе подозреваемого.

Также в сообщении говорится, что бывший председатель КСУ в 2018 и 2019 годах предоставлял ложные показания по делу противоправного завладения имущественными активами Зуевского энергомеханического завода (бывшая Донецкая область Украины).

ИА REGNUM напоминает, что ранее в ходе противостояния с Конституционным судом Украины президент Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьёй этого суда. Сам чиновник не признаёт решений президента, считая их юридически ничтожными и заявляя, что он является полноценным руководителем ведомства.