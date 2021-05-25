Уфа, , 14:31 — REGNUM 90 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Сообщается, что всего в регионе выявили 37 664 пациентов с COVID-19. При этом в Башкирии справились с вирусом 35 465 человек, в том числе 98 человек победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за прошедшие сутки в регионе была констатирована смерть двух пациентов с COVID-19. Завершили вакцинацию 256 265 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 24 мая в регионе за сутки выявили 89 новых носителей коронавируса.