Мирослава Романенко, 25 мая 2021, 16:31 — REGNUM Признательные показания даёт в СИЗО № 1 Минска создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, передаёт 24 мая телеканал «Беларусь 1». Опубликовано видеообращение самого задержанного.

Бартоломе Эстебан Мурильо. Возвращение блудного сына (фрагмент)
Бартоломе Эстебан Мурильо. Возвращение блудного сына (фрагмент)

«Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске», — сказал Протасевич.

Читайте также: Протасевич даёт признательные показания в СИЗО Минска

Заявление задержанного обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Первый независимый», «112.ua», «Запрещенная Украина». Многие комментирующие предположили, что задержанный расскажет о тех, кто стоит за попытками переворота в Белоруссии после президентских выборов 2020 года.

«Учись, Украина, как с предателями поступать, не ложась под Госдеп и прочую европроституцию!» — написал Мих.

«Сейчас всех сдаст! И правильно!» — добавил Serg Sergey79.

«Судя по избитому лицу — «все по закону» Лукаша (Лукашенко — М.Р.)», — отметил 123.

«Все трясутся — сейчас как заговорит. Узнаем много интересного. Европа и Америка пусть у себя из глаз бревно вытащат, правители мира долбанные», — написала Ника.

Роман Протасевич дает показания
Роман Протасевич дает показания

«Судя по стонам из МелкоБритании, они тоже влили много денег в этого балбеса», — пишет Имя Фамилия.

«Он много расскажет и про свидомых упырей. Будет интересно…» — добавил Mangust Last.

«Представляю, где-то сильно подгорает», — написал Juvegen.

«У него вариантов нет. Сказали ему или расстрел, или рассказывай. И немой заговорит. Куда вся спесь делась…» — отметил Igor S.

«Сдаст английских кураторов в том числе! Батя — молодец!..» — пишет Leon F.

«И Светика-Самоцветика спалит вместе с литовскими колготками», — иронизирует AF.

«Серьезно напуган революционер. Как бы ни старался вести себя спокойно на камеру, страх из него так и брызжет… Это вам не в танчики на компе рубиться. В настоящей войне случается и у*раться», — добавила Inga.

«Запел, как соловей. Мамкин революционэр», — отреагировал Sergey N.

«Наблюдаем, где подгорает больше всего. Те и устраивали госпереворот в Белоруссии», — пишет Lion Lion.

«Было бы круто все его показания в сеть, в открытый доступ сливать», — написали Иван М.

«Хозяева известны. Надо чтобы этот пацан на весь мир их назвал!» — добавил Николай К.

«Он всё ещё «крутит дули» белорусским силовикам и смеётся над запросами об экстрадиции? Или уже нет?» — спросил Аркадий.

Камера СИЗО
Камера СИЗО
Richard Bistrong

«Заработал… И деньги, и слава…» — добавил Валентин.

«Беларусь наносит ответный удар: опубликовано видео Протасевича из СИЗО. Он заявил, что жив-здоров и даёт признательные показания по фактам организации массовых беспорядков в Беларуси. Безусловно, западу, который стоит за организацией этих беспорядков, Протасевич нужен либо у себя, либо мёртвый. Протасевич, который даёт показания против них, им не нужен. Но — не судьба. Когда «российские хакеры» вскрыли переписку Клинтон, обвинили не её во вскрытых преступлениях, а Россию. Так будет и с Протасевичем: чем больше он скажет, тем больнее будут бить по Беларуси, чтобы заглушить его слова», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

Читайте также: В Минске задержали бывшего редактора Telegram-канала Nexta

Напомним, Романа Протасевича задержали 23 мая в минском аэропорту. Отметим, телеграм-канал Nexta в Белоруссии признан экстремистским. В ходе протестов после победы Александра Лукашенко на выборах, состоявшихся 9 августа 2020 года, телеграм-канал Nexta занимался координацией протестов.