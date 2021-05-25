Таллин, , 14:28 — REGNUM В понедельник, 24 мая, правоохранительные органы Белоруссии передали Эстонии гражданина этой страны Тармо Лаази, находившегося в розыске с декабря 2020 года.

Об этом сообщил ERR, отметив, что Лаази все это время уклонялся от отбывания тюремного заключения.

Харьюский уездный суд 11 ноября 2019 года признал Лаази виновным в покушении на убийство и незаконном хранении огнестрельного оружия и приговорил его к шести годам лишения свободы. Годом ранее Лаази выстрелил из нелегального маузера в человека, которого объявил вором. Пострадавший был серьезно ранен, но остался в живых.

Когда приговор вступил в силу, Лаази бежал из Эстонии. В декабре 2020 года белорусские силовики задержали его в одном из санаториев Витебской области.