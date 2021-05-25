Москва, , 14:26 — REGNUM Россия обеспечена дефицитными ресурсами при текущем уровне развития страны более чем на 100 лет, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

В ведомстве ответили на сообщение СМИ о сокращении воспроизводства дефицитных ресурсов в России. Отмечается, что публикации основываются на цитатах из доклада Счетной палаты, вырванных из контекста.

В Роснедрах отметили, что в отчете отражены системные проблемы, даны рекомендации по проведению организационно-технических мероприятий, которые повышают эффективность управления фондом недр.

В агентстве также привели пример запасов некоторых «дефицитных» ресурсов, о которых написано в соответствующих публикациях СМИ. Существующих запасов урана для потребностей экономики хватит на 110 лет, марганца — на 150 лет, хрома — на 30 лет, циркония и рения — на 100 лет.

Напомним, 20 мая российские СМИ опубликовали данные из отчета Счетной палаты по итогам оценки эффективности управления государственным фондом недр. Сообщалось, что в период с 2018 по 2020 год уровень воспроизводства дефицитных и стратегических ресурсов в России сократился с 63% до 32%.