Москва, , 14:24 — REGNUM Только за пять лет производство молока в РФ выросло на 23%, а дефицит российского молока сократился на 40%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил экономист, предприниматель, член генсовета «Партии роста» Антон Любич.

«Казалось бы, можно радоваться? Но при этом в стране 32 миллиона гектаров заброшенной сельскохозяйственной земли. Преимущественно в европейской части страны. Так что впору начинать программу «Европейский гектар». Посевные площади кормовых культур сокращаются, то есть потенциал роста отрасли не прослеживается, — сказал он. — Почему? В отрасль банально недостаточно инвестируют. Только чтобы за пять-семь лет выйти на рекомендованный врачами уровень потребления населением молочных продуктов, требуется 500 миллиардов рублей дополнительных инвестиций. Сейчас же перед отраслью стоит амбициозная задача — к 2030 году нарастить производство молока в полтора раза».

Как полагает Любич, чтобы решить эту задачу, нельзя бесконечно поддерживать банки, «превращая аграриев в батраков при банках».

«Поддержка нужна непосредственно и напрямую аграриям. И тогда есть шанс, что сельскохозяйственный потенциал страны восстановится, — сказал Любич. — К слову, чтобы на современном технологическом уровне восстановить российское сельское хозяйство до масштабов 1990 года, требуется гигантская цифра в 18 триллионов рублей. Но при таких вложениях одного молока Россия способна производить в пять раз больше, чем сегодня».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец 2020 года, в России потребление молочной продукции упало почти на 12%.

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