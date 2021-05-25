Киев, , 14:24 — REGNUM На Украине с начала текущего года к уполномоченному по защите государственного языка поступило 1357 сообщений граждан о нарушении языкового закона.

Об этом 25 мая сообщила пресс-служба уполномоченного, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, жалоб на нарушение языкового закона представителями органов государственной власти и местного самоуправления насчитали около 100, из них 25 только за последний месяц.

Также в пресс-службе омбудсмена отметили, что после ослабления карантина на Украине увеличилось количество обращений и жалоб граждан о нарушении языкового закона в сфере обслуживания.

Также омбудсмен отмечает, что большинство из субъектов хозяйствования, которым уже были вынесены предупреждения, в течение 30 дней устранили нарушения, как этого требует закон. В случае повторных нарушений языкового законодательства для бизнеса предполагаются штрафы.

Напомним, что в июле этого года на Украине вступает в силу очередная статья «языкового» закона, которая регламентирует использование государственного языка в сфере книгоиздания и книгораспространения — не менее 50% книг в магазинах должны быть на «мове». В январе на Украине вступили в силу положения «языкового» закона, согласно которым вся сфера обслуживания была обязана перейти на украинский язык.