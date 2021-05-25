Москва, , 14:23 — REGNUM В Москве прошла торжественная церемония закрытия Конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» и награждения победителей. Лучшими по итогам всех этапов стали 52 человека. В церемонии награждения приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, председатель Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. С обращением к участникам по видеосвязи выступил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Александр Хинштейн выразил уверенность в том, что победители Конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» обязательно будут востребованы.

«Профильный комитет Государственной думы готов трудоустроить у себя тех, кому это интересно, из числа победителей, финалистов Конкурса. Тех, для кого законотворчество в сфере информтехнологий действительно не пустой звук», — сказал он.

От имени организаторов выступил Алексей Гореславский: «Для нас Конкурс — это возможность сконцентрировать на одной площадке все лучшее, что сегодня есть в отрасли, и создать новые связи, объединить усилия для ответа на общие вызовы. Один из них — это образование. Скорость изменений в digital требует постоянного пополнения арсенала рабочих инструментов и навыков. Но также необходима и систематизация существующих знаний. Это поставило перед нами вопрос о создании образовательной программы совместно с Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова. Она сочетает фундаментальные знания в области коммуникаций с актуальным практическим опытом специалистов, которым есть что рассказать о реальной ситуации и о том, как работает информационный цикл в современном мире».

Кроме того, совместно с Мастерской управления «Сенеж» сейчас ведется разработка еще одного системного решения для образования специалистов в сфере интернет-коммуникаций.

«Это практико-ориентированная образовательная программа, в рамках которой мы будем готовить современных журналистов, пиарщиков, способных эффективно работать в новом информационном пространстве и выстраивать информационные кампании с использованием самых современных инструментов и средств», — рассказал Алексей Гореславский.

В последний день Конкурса состоялось подписание соглашения между АНО «Диалог» и АНО «Россия — страна возможностей» о взаимодействии в сфере подготовки специалистов в области интернет-коммуникаций. Стороны согласились обеспечивать взаимную поддержку и взаимодействовать в целях максимально эффективной реализации программ подготовки специалистов в сфере digital.

«Мы хотим реализовать на базе Мастерской управления «Сенеж» совместно с АНО «Диалог» долгосрочную, состоящую из нескольких модулей программу подготовки и обучения журналистов и пиарщиков — специалистов в области интернет-коммуникаций. В программу мы привлекаем ведущих экспертов — известных профессионалов в сфере медиа, которые будут вести не только свой собственный курс, но и отвечать за формирование в целом образовательной программы своей группы. В программе будет межмодульная работа, выполнение конкретных практических заданий, отработка навыков освещения тех или иных событий и информационных поводов, поиск интересных тем и героев. И особенность нашей программы — это социальное медиапроектирование. Мы хотим не просто научить отрабатывать информационную повестку, мы хотим научить думать, анализировать, создавать собственные медиапроекты», — сказал Алексей Комиссаров, генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очный этап отбора на Конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций» стартовал 19 мая с контрольного тестирования, по итогам которого к испытаниям полуфинала были допущены 376 конкурсантов. Из них были отобраны 137 финалистов, которые в течение последних двух дней состязались за победу.