Рига, , 14:22 — REGNUM Хоккей используется политиками для достижения их политических целей. Об этом 25 мая заявил президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис агентству LETA.

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Комментируя инцидент с заменой флага Белоруссии в Риге, Калвитис заявил, что на объектах чемпионата мира по хоккею белорусский флаг не заменялся, а протокол соблюдался.

«Хоккеисты между собой дружат и в этих политических играх не участвуют, а играют в хоккей», — сказал Калвитис.

Напомним, 24 мая на площади в центре Риги мэр города Мартинс Стакис заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белую символику оппозиции.

После этого президент IIHF Рене Фазель призвал вернуть белорусский флаг на место, на что Стакис ответил, что снимет флаги IIHF.

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