25 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Климент Александров, , 16:37 — REGNUM Американские пропагандисты хороши своей предсказуемостью. Всегда известно, чего от них ждать: что бы ни случилось — виновата окажется Россия. На сей раз ведущий русофоб респектабельного издания Washington Examiner Том Роган, комментируя инцидент с задержанием Романа Протасевича, дует в проверенную дуду, указывая и тут на пресловутую руку Кремля. С учетом того, что он являет собой не некоего городского вашингтонского сумасшедшего, на которого смотрят с сожалением и опаской, покручивая пальцем у виска, а известного консервативного комментатора, его мнение интересно узнать. Параллельно ознакомившись с информацией российского аналитика Юрия Баранчика о том, что подставили в этой истории всех — и Протасевича, и Лукашенко, только вот рука в этом виднеется вовсе не кремлевская.

Плакат Голос Америки.1950

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

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Ниже — перевод статьи Рогана «Запад должен ввести санкции против белорусского экспорта и заставить Россию заполнить этот пробел».

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Отказавшись от своей политики умиротворения в Европе, администрация президента США Джо Байдена должна присоединиться к необычайно энергичному Европейскому союзу и быстро ввести экспортные санкции в отношении Беларуси.

Потребность в действии двойная. Во-первых, это позволит нанести реальный вред белорусскому диктатору Александру Лукашенко за его разрушение критической международной нормы. Во-вторых, даст понять России, что она разделит расходы на агрессию Лукашенко.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

Угон самолета — единственное подходящее слово для того, что сделал диктатор.

В воскресенье рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был вынужден отклониться в сторону белорусской столицы Минска после того, как был перехвачен белорусским истребителем. Перехват произошел после того, как белорусский КГБ подготовил ложное сообщение о бомбе на борту самолета. Примечательно, что компания Ryanair заявляет, будто, по ее мнению, когда самолет приземлился в Минске, из него высадились несколько сотрудников белорусского КГБ, не сумев отправиться вместе с другими пассажирами в Литву.

Цель угона ясна: поимка Романа Протасевича. Оппозиционный журналист и основатель весьма успешной службы новостей NEXTA, Протасевич является главной мишенью для гнева Лукашенко. С тех пор как Лукашенко украл президентские выборы в Белоруссии в августе прошлого года, NEXTA сыграла важную роль в привлечении международного внимания к репрессиям Лукашенко. Его освещение протестов осложнило российско-белорусское желание подавить протестное движение, вместо этого вдохновляя его устойчивую энергию. Нельзя сбрасывать со счетов и глубоко личную неприязнь Лукашенко к Протасевичу. Эксцентричное поведение диктатора и публичное желание продемонстрировать брутальную силу — странные, но устойчивые черты его правления.

Как бы то ни было, для Запада терпеть этот захват без возражений означало бы подорвать фундаментальный принцип международного порядка. Это принцип, согласно которому гражданским пассажирским авиакомпаниям разрешается свободно перемещаться через национальное воздушное пространство. Бездействие побудило бы авторитарные режимы во всем мире повторить это действие в своих собственных интересах. Это особенно важно в отношении Владимира Путина, который сейчас является фактическим лидером Белоруссии. Как справедливо заметил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, этот захват не произошел бы без одобрения Москвы (российские спецслужбы сейчас осуществляют открытый контроль над белорусским КГБ). Если Путин почувствует, что можно перехватить пассажирские авиалинии и задержать его противников без значительных затрат, он это сделает. Или у него будут режимы-просители, такие как Белоруссия, которые сделают это за него.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В свою очередь США и ЕС должны не только ограничить проход белорусских авиаперевозчиков через свое воздушное пространство и в свои аэропорты, но и пойти дальше, введя санкции в отношении трех основных экспортных товаров Беларуси: нефти, удобрений и сыра. В то время как Россия является доминирующим экспортным направлением Белоруссии (на ее долю приходится почти половина всего белорусского экспорта), ключевыми экспортными направлениями Белоруссии являются также Украина, Великобритания, Польша, Нидерланды и Германия. За исключением Германии, эти страны, скорее всего, поддержат совместные усилия по введению санкций.

Эффект будет значительным. И без того сильно зависящее от государственного финансирования значительное снижение экспортного спроса сильно ударит по этим отраслям. Лукашенко и его хозяину Путину придется восполнить этот пробел дальнейшим финансированием. Это привело бы к совместным экономическим и политическим издержкам для двух лидеров, поскольку они вынуждены платить все больше, чтобы утихомирить и без того беспокойное белорусское население.

Угрожая окружением пограничным государствам НАТО, Лукашенко в статусе марионетки Путина представляет явную угрозу для безопасности Запада. Нынешний захват свидетельствует о готовности Лукашенко продвигать эту угрозу не только географически. Но в конечном счете эти два лидера действуют согласованно. Таким образом, ответ Запада должен повлечь за собой ощутимые издержки для них обоих.