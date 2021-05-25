Москва, , 14:21 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за незаконное предоставление потребительских займов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

За незаконную выдачу кредитов в крупном размере (если сумма выданных потребительских кредитов (займов) превышает 2 млн. 250 тыс. рублей) предлагается наказывать штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Лицо, впервые совершившее указанное преступление, освобождается от уголовной ответственности в случае возмещения ущерба в бюджет в двукратном размере.

Одновременно Госдума во втором чтении приняла законопроект об административном наказании за такое деяние. Максимальный штраф предполагается в размере до 2 млн рублей.