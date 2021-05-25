Рязань, , 14:28 — REGNUM Доследственные проверки по информации СМИ о нападении безнадзорных собак на детей организованы в СУ СК России по Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе ведомства. От укусов пострадали две девочки.

По предварительным данным, 23 мая одна собака напала на 12-летнюю девочку на улице Быстрецкой в Рязани. Пострадавшую осмотрели врачи и отпустили домой. В этот же день от укусов безнадзорного животного пострадала пятилетняя девочка в деревне Секиотово Рязанского района. Кроме того, она, убегая о собаки, споткнулась и сломала руку, ей оказана необходимая медицинская помощь.

Следователи в ходе проверки дадут надлежащую правовую оценку действиям должностных лиц администрации Рязани и Рязанского муниципального района