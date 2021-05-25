Лондон, , 14:22 — REGNUM С призывом к властям Белоруссии немедленно освободить задержанного 23 мая при экстренной посадке самолета в аэропорту Минска основателя телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Романа Протасевича обратился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он написал об этом на своей странице в соцсети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

«Видео с Романом Протасевичем вызывает глубокую тревогу. Как журналист и страстный сторонник свободы слова, я призываю к его немедленному освобождению», — говорится в сообщении главы британского правительства.

Также Джонсон предупредил о том, что действия Минска при данном инциденте будут иметь последствия для Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что призывы Евросоюза закрыть воздушное пространство над территорией Белоруссией для своих авиакомпаний являются ошибкой.