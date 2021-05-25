Москва, , 14:20 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о введении штрафов за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Так, производство лекарств и медпрепаратов без маркировки или с нарушением требований к маркировке будет наказываться максимальным штрафом в 100 тыс. рублей.

Ввод в оборот товаров и продукции без маркировки будет караться в размере до 100 тыс. рублей с конфискацией изделий.

Отдельное наказание вводится за оборот табачных изделий и сигарет без маркировки — до 150 тыс. рублей с конфискацией предметов нарушения.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года.

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