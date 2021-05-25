Тбилиси, , 14:24 — REGNUM Власти Грузии готовы начать переговоры с протестующими против строительства Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия). Об этом, как передаёт пресс-служба правительства, 25 мая заявила министр экономики Натия Турнава на брифинге.

«Власти готовы к диалогу. К конкретному, деловому, предметному диалогу. Разумеется, диалог, переговоры не должны выходить за пределы разговора о проекте и энергетической отрасли, и это не должно переходить в радикализм», — сказала Турнава.

Она добавила, что переговоры будет организовать сложнее, если протестующие будут блокировать движение на улицах.

Напомним, многие жители Рионского ущелья выступают против строительства ГЭС в этом регионе. Они с прошлого года проводят акции протеста, требуют прекратить строительство электростанции и отправить в отставку Турнава. С 23 мая 2021 года активисты начали протестовать в Тбилиси. Протестующие заявили, что 25 мая будут блокировать улицы в столице.

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