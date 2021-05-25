Москва, , 14:21 — REGNUM Блогер Ида Галич рассказала подписчикам о безответственном отношении одного из сотрудников её творческой команды. По этому поводу она опубликовала историю в своём Instagram-аккаунте.

«Нашу команду подвел человек, которого теперь нет в коллективе. Я очень перенервничала», — начала объяснять блогер. «По итогу с моей грудной клеткой случилась неврология. Я задыхалась пол дня, было очень больно дышать», — поделилась Галич.

Ранее Ида Галич сообщила об открытии нового бизнеса — event-агентства BigBird. Блогер решила заняться организацией мероприятий вместе со специалистом Юлией Чумаковой.

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