Минск, , 14:14 — REGNUM Главы МИД России Сергей Лавров и МИД Белоруссии Владимир Макей обсудили 25 мая по телефону «обменялись мнениями о ситуации вокруг инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair и подчеркнули необходимость его всестороннего и объективного расследования компетентными экспертными органами». Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства.

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«В.Макей еще раз подтвердил полную транспарентность белорусской стороны и готовность к открытому взаимодействию с соответствующими международными структурами, включая предоставление им всей необходимой достоверной информации. Собеседники обсудили также актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе. Согласован график регулярных контактов руководителей внешнеполитических ведомств Белоруссии и России на ближайшую перспективу», — сказано в кратком официальном сообщении.

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