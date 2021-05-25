Казань, , 14:30 — REGNUM В Татарии за 1 квартал 2021 года добыто 8 млн 106 тыс. тонн нефти, в том числе малыми нефтяными компаниями (МНК) 1 млн 718 тыс. тонн. При этом по малым компаниям добыча уменьшилась на 3,6%, сообщил 25 мая глава республики Рустам Минниханов на встрече с руководителями малых нефтяных компаний Татарии.

Нефтедобыча Павел Редин © ИА Красная Весна

Удельный вес нефти, добытой малыми нефтяными компаниями, составил 21% от общего объема по республике. Установленные плановые показатели по добыче нефти выполнили 25 малых нефтяных компаний. За 1 квартал МНК пробурено 100 тыс. метров горных пород, в эксплуатацию введено 90 новых скважин.

В течение этого года компаниями планируется пробурить 180 тыс. метров горных пород. На финансирование капитальных вложения направлено три млрд рублей, что на 9% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

ИА REGNUM ранее сообщало, мировой спрос на нефть снизится к началу 2030-х годов, что для России означает сокращение доли нефтяных доходов. Из-за этого придётся осторожнее относиться к деньгам, к финансированию различных программ и компаний.

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