Москва, , 14:14 — REGNUM Адресность социальной поддержки государства в первую очередь направлена на увеличение эффективности исполнения бюджета, но она не ведет к снижению бедности, заявил корреспонденту ИА REGNUM научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Прохоров.

«Имущественный ценз выступает скорее как локальная экономическая мера, а не глобальная. Она кардинальным образом не влияет на всю экономическую систему.

Ключевым фактором снижения бедности выступает повышение производительности труда. То есть уровень бедности снижается с ростом экономики, а не наоборот.

Снижение бедности в два раза к 2030 году — это задача очень сложная, но выполнимая. В истории России уже был период, когда уровень бедности снизился в два раза.

В 2000—2006 гг. численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума уменьшилась — с 42,3 млн. человек до 21,6 млн. человек. Вдвое сократился и уровень бедности.

Тем не менее, показатели бедности существенно не изменились за 2006−2020 гг. Так уровень бедности в течение этого времени колебался около 13%.

Это говорит о том, что только в благоприятных экономических условиях можно добиться снижения бедности в два раза, как это было в начале и середине 2000-х.

При сохранении текущей экономической конъюнктуры до 2025 года уровень бедности может снизиться лишь на 10%, как это было в 2015—2020 гг.

Однако с учетом реализации национальных проектов, направленных на создание таких условий, можно надеяться на более высокие темпы снижения бедности в России в ближайшей перспективе», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России сможет быстрее добиться снижения уровня бедности, если пойдёт по пути увеличения «адресности» социальной поддержки малообеспеченным гражданам, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

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