Москва, , 14:09 — REGNUM График президента России Владимира Путина не дает ему возможности следить за игрой сборной России на чемпионате мира по хоккею. Об этом 25 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я только что рассказывал про сегодняшний график — тут не до хоккея», — сказал Песков.

По его словам, если речь идет о позднем времени, то Путин, может быть, использует свободную минуту, чтобы посмотреть на игру. Но в целом он не имеет возможности полноценно следить за игрой команды.

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают игру сборной, Песков заявил, что её нужно оценивать по результатам.

«В спорте все достаточно просто: или ты выигрываешь, или проигрываешь», — отметил представитель Кремля.

Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня в Риге. Сборная России одержала победы над командами Чехии (4:3) и Великобритании (7:1) и проиграла Словакии (1:3).