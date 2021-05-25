Москва, , 14:08 — REGNUM В предварительном голосовании «Единой России» в первый день приняли участие больше миллиона избирателей по всей стране. DDoS-атаки на сайт процедуры не отразились на защите данных о ходе голосования.

Активно голосуют жители Свердловской, Московской, Кемеровской, Новосибирской, Рязанской областей и Краснодарского края, сообщил председатель федерального оргкомитета процедуры, сенатор Александр Карелин.

«Количество проголосовавших уверенно растет с того момента, как была восстановлена корректная работа сайта PG.ER.RU. Это говорит о том, что люди доверяют процедуре и готовы сделать свой выбор. Хочу напомнить, что возможность стать избирателем есть у всех желающих до 28 мая, а проголосовать — до 30 мая включительно», — сказал он.

Александр Карелин также напомнил, что 30 мая в 42 регионах, где голосование проходит по смешанной системе, будут также открыты и счетные участки.

«Мы ожидаем высокую явку от тех, кто готов очно принять участие в предварительном голосовании и помочь «Единой России» определить кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 24 мая сайт pg.er.ru, где проходит электронное голосование, подвергся DDoS-атакам. Их обнаружила система мониторинга. Работу сайта восстанавливали совместно со специалистами Ростелекома. Накануне атакам с различных ip-адресов подвергся и сайт ER.RU, при этом на сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксировались многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection.

Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов — ещё и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.