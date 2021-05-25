Кишинёв, , 14:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем экс-президента Молдавии, лидера Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимира Воронина. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Уважаемый Владимир Николаевич, Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 80-летия. Искренне желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и всего наилучшего», — говорится в тексте поздравления.

Напомним, Воронин был третьим президентом Молдавии. Он занимал этот пост с апреля 2001 года по сентябрь 2009 года. Лидер ПКРМ ушёл в отставку на фоне массовых беспорядков в Кишинёве.

24 мая в Молдавии опубликовали итоги опроса, в котором жителей попросили назвать лучшего на их взгляд президента республики. Большинство — 49,1% респондентов — назвали лучшим Воронина.